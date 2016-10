Gasquet wint tennistoernooi van Antwerpen

ANP Gasquet wint tennistoernooi van Antwerpen

ANTWERPEN - De Franse tennisser Richard Gasquet heeft zondag het nieuwe ATP-toernooi van Antwerpen op zijn naam geschreven. Gasquet versloeg in de finale de Argentijn Diego Schwartzman in twee sets: 7-6 (4) 6-1. Voor de nummer negentien van de wereld was het de veertiende toernooizege in zijn loopbaan.

Door ANP - 23-10-2016, 16:33 (Update 23-10-2016, 16:33)

Dit jaar was hij eerder de beste in Montpellier. Schwartzman won dit jaar voor het eerst een ATP-toernooi, op het gravel van Istanbul. Zaterdag was hij verantwoordelijk voor de uitschakeling van David Goffin, de Belg die als eerste was geplaatst in Antwerpen. Gasquet, de nummer drie van de plaatsingslijst, verloor eerder deze maand de finale in het Chinese Shenzhen.