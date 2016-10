Van Bronckhorst heeft gemengde gevoelens

ANP Van Bronckhorst heeft gemengde gevoelens

ROTTERDAM - Met gemengde gevoelens blikte Giovanni van Bronckhorst zondag terug op het gelijke spel van Feyenoord tegen Ajax (1-1). ''Ik denk dat er meer in had gezeten'', zei hij. ''Maar we maken pas vijf minuten voor het einde gelijk. We hadden deze wedstrijd dus ook zo maar kunnen verliezen.''

Door ANP - 23-10-2016, 17:11 (Update 23-10-2016, 17:11)

Van Bronckhorst complimenteerde zijn spelers voor de geleverde arbeid. ''Voor rust hadden we minimaal eenmaal moeten scoren'', zei hij. ''Maar dat doelpunt van Ajax voelde wel als een flinke mokerslag. Daar moesten we tien minuten van herstellen. In de slotfase konden we met een extra aanvaller weer gevaarlijk worden. Gelukkig maken we gelijk, want nu houden we Ajax wel op vijf punten. Ik denk dat we daar wel tevreden over kunnen zijn.''