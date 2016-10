Tennisser Carreno wint toernooi in Moskou

ANP Tennisser Carreno wint toernooi in Moskou

MOSKOU - De Spaanse tennisser Pablo Carreno Busta heeft zondag het ATP-toernooi in Moskou op zijn naam geschreven. De nummer zes van de plaatsingslijst won in de finale overtuigend van de Italiaan Fabio Fognini. Na bijna twee uur spelen werd het 4-6 6-3 6-2 in het voordeel van de Spanjaard.

Door ANP - 23-10-2016, 18:30 (Update 23-10-2016, 18:30)

De 25-jarige Carreno Busta stond voor de vierde keer dit jaar in een finale. In augustus won hij eveneens het toernooi van Winston-Salem in de Verenigde Staten. In het Portugese Estoril en het Braziliaanse São Paulo greep hij naast de winst.

Fognini mikte in Moskou op zijn vijfde ATP-toernooizege. De Italiaan verloor nu al acht finales.