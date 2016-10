De Boer voelt zich nog gesteund bij Inter

BERGAMO - Trainer Frank de Boer voelt zich naar eigen zeggen door de clubleiding nog steeds gesteund bij het kwakkelende Inter. ,,Maar ik weet niet of ik woensdag tegen Torino nog op de bank zit. Het enige dat ik kan doen, is hard werken'', liet de geplaagde coach zondag weten na de pijnlijke nederlaag bij Atalanta Bergamo (2-1). Inter pakte uit de laatste vier competitieduels slechts één punt en zakte daardoor naar de veertiende plaats in de Serie A.

,,Drie nederlagen op rij past niet bij een grote club als Inter'', gaf De Boer toe. ,,Ik weet dat mijn ploeg veel beter kan. We hadden tegen Atalanta na onze gelijkmaker de tweede goal moeten maken. De kansen hebben we ervoor gehad. Door een gebrek aan concentratie bleef echter een voorsprong uit dat werd ons in de slotfase fataal.''

Volgens De Boer staat het bestuur nog wel achter het team en de huidige trainersstaf. ,,De voorzitter en de eigenaars zijn momenteel niet in Italië, maar ik voel hun vertrouwen. We zullen echter snel voor een ommekeer moeten zorgen en dat kan alleen door te gaan winnen.''