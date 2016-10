Verstappen valt uit in GP Verenigde Staten

AUSTIN - Max Verstappen is zondag uitgevallen in de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlandse Formule 1-coureur zette op het Circuit of the Americas in Austin de Red Bull in de dertigste ronde naast de baan na motorproblemen. Op dat moment reed hij na zijn tweede pitstop op de zesde positie.

Door ANP - 23-10-2016, 22:08 (Update 23-10-2016, 22:19)

Verstappen liet aan de ploegleiding weten dat er iets aan zijn motor rammelde en harder rammelde als hij sneller wilde. Daarop probeerde hij nog de pitstraat te bereiken, maar dat lukte niet. De Nederlander blijft op 165 punten staan in het WK.

Vlak daarvoor kende Verstappen een volledig mislukte pitstop. Hij kwam een ronde na zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo voor de tweede keer naar naar binnen, maar het team stond daar helemaal niet klaar voor. Verstappen moest even wachten en verloor zo kostbare seconden. Via de boordradio verontschuldigde hij zich. ,,Ik dacht dat ik naar binnen was geroepen'', zei hij. Drie ronden later bleek de motor het te begeven.

Bewogen voorbereiding

De Nederlander vertrok zondag vanaf de vierde plek. Hij had een bewogen voorbereiding op de race in de VS achter de rug, nadat veel collega's in de coureursvergadering op vrijdag felle kritiek hadden geuit op zijn rijstijl. Verstappen leek niet erg onder de indruk van alle klachten. Toch nam de Nederlander niet alle risico toen bij de start de Ferrari van Kimi Räikkönen hem voorbij ging. Ook Sebastian Vettel probeerde de Nederlander in te halen, maar de Red Bull-coureur verdedigde zijn positie succesvol.

Na de eerste serie pitstops liet Verstappen met een puike inhaalactie op Raïkkönen zien waar hij om bekend staat, aanvallend racen. Veel was die positiewinst echter niet waard, toen vervolgens eerst tijd werd verloren bij de pitstop en vervolgens de motor het begaf.