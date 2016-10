Verstappen kon eigen race niet rijden

AUSTIN - Voor Max Verstappen was de Grote Prijs van de Verenigde Staten zondag vooral een hindernisrace. De Nederlandse Formule 1-coureur moest in Texas nogal wat tegenslagen overwinnen. Door motorproblemen zat er niets anders voor hem op dan zijn haperende bolide na dertig ronden aan de kant te zetten. ,,Balen, ik had hier graag WK-punten gepakt, juist ook doordat Kimi Räikkönen eveneens is uitgevallen'', doelde hij op de strijd met de Fin om de vijfde plek in het WK-klassement.

Door ANP - 23-10-2016, 23:59 (Update 23-10-2016, 23:59)

Verstappen gaf op Ziggo Sport een opsomming van de pech die hij al vroeg ondervond op het Amerikaanse circuit. ,,Eerst had ik veel onderstuur. Dat euvel werd snel opgelost, maar toen kwam ik achter Nico Rosberg te zitten. Ik moest aanvallen, maar hem kwam ik niet voorbij. Daarna raakte mijn linkervoorband zwaar beschadigd. Het werd voor mij toen nog moeilijker om te volgen.''

In de dertigste ronde hoorde Verstappen allerlei vreemde en harde geluiden in de motor. ,,Doorrijden had toen geen zin meer. Ik heb hier gewoon mijn eigen race niet kunnen rijden. Jammer, want met mijn snelheid zat het wel goed.''