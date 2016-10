Rosberg ruikt de wereldtitel

AUSTIN - Nico Rosberg krijgt volgende week in Mexico-Stad zijn eerste kans om de wereldtitel in de Formule 1 binnen te halen. De Duitse coureur van Mercedes heeft in de WK-stand 26 punten voorsprong op teamgenoot en titelverdediger Lewis Hamilton, die zondag de Grote Prijs van de Verenigde Staten won. Als Rosberg in Mexico zegeviert en Hamilton pakt maximaal één punt, is de strijd om de titel al beslist.

Door ANP - 24-10-2016, 7:55 (Update 24-10-2016, 8:15)

,,Natuurlijk ben ik me daarvan bewust, dat rekensommetje kan iedereen maken'', erkent Rosberg, die de afgelopen twee seizoenen werd afgetroefd door Hamilton. De Duitser moest zijn Britse rivaal zondag in Austin weliswaar voor zich dulden, maar hield de schade beperkt door als tweede te finishen.

Met nog drie grands prix te gaan, in Mexico, Brazilië en Abu Dhabi, ruikt Rosberg de titel. ,,Maar ik ga mijn aanpak niet veranderen. Ik concentreer me nu volledig op de race in Mexico, die wil ik winnen. En dan zien we het wel.''

Surrealistisch

Hamilton vierde op het Amerikaanse circuit zijn vijftigste overwinning in de Formule 1. Alleen Michael Schumacher (91) en Alain Prost (51) boekten meer zeges. ,,Wow, ik wist niet eens dat dit de vijftigste was'', zei de 31-jarige Brit. ,,Het klinkt bijna surrealistisch.''

Hoewel de drievoudig wereldkampioen vrijwel de gehele race onbedreigd op kop reed, had Hamilton zich naar eigen zeggen toch zorgen gemaakt. ,,Iedere ronde vreesde ik dat er iets kapot zou gaan aan mijn auto. Dit was de langste middag uit mijn carrière'', bekende Hamilton, die begin deze maand in Maleisië met motorproblemen uitviel terwijl hij aan kop reed. ,,Ik ben daarom hier niet altijd vol gas gegaan, om mijn motor te sparen. Ik was zo blij toen ik de finish had gehaald.''