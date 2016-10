Ferrari moet dokken voor mislukte pitsstop

AUSTIN - De mislukte pitsstop van Kimi Räikkönen tijdens de Grote Prijs van de Verenigde Staten heeft Ferrari een boete opgeleverd. De Italiaanse renstal moet 5000 euro betalen, omdat de monteurs de Finse coureur al lieten wegrijden terwijl het rechterachterwiel van diens bolide nog niet goed vast zat. Räikkönen werd daardoor gedwongen de Formule 1-race in Austin te staken.

Door ANP - 24-10-2016, 8:51 (Update 24-10-2016, 8:51)

,,Toen ik wegreed, zag ik wat vonken aan de achterkant. Ik vroeg over de boordradio of alles in orde was'', vertelde de Fin. ,,Aan het einde van de pitsstraat riep het team dat ik moest stoppen.'' Räikkönen zag daardoor een hoge klassering in rook opgaan.

De racestewards besloten ook Kevin Magnussen te straffen. De Deen passeerde in de slotfase Daniil Kviat, maar ging bij zijn inhaalactie wel buiten de baan. Magnussen kreeg 5 strafseconden, waardoor hij alsnog de elfde plaats moest afstaan aan de Russische coureur. Fernando Alonso kwam ongestraft weg met zijn opportunistische inhaalactie bij Felipe Massa. De twee coureurs raakten elkaar in de strijd om de zesde plaats, wat Massa een lekke band opleverde. Alonso eindigde in Austin als vijfde, Massa werd zevende.