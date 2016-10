Bertens naar eindejaarstoernooi in China

ZHUHAI - Tennisster Kiki Bertens mag volgende week meedoen aan het toernooi om de WTA Elite Trophy, het eindejaarstoernooi in China. De 24-jarige Westlandse is verzekerd van een plek in het deelnemersveld door de afmelding van Caroline Wozniacki. De Deense tennisster, zestiende op de wereldranglijst, kampt met fysieke problemen.

Door ANP - 24-10-2016, 14:37 (Update 24-10-2016, 14:37)

Aan het toernooi in de Chinese stad Zhuhai mogen de nummers negen tot twintig op de ranglijst van dit jaar meedoen. De top acht speelt deze week in Singapore de WTA Finals. Van de twaalf beschikbare plaatsen op de WTA Elite Trophy mag de organisatie er zelf één invullen. Die wildcard ging naar de Chinese Zhang Shuai, waardoor Bertens als nummer twintig op de jaarlijst de eerste reserve was.

Haar coach Raemon Sluiter bevestigde maandag dat zijn pupil mag meedoen omdat Wozniacki zich heeft afgemeld.