Pliskova begint debuut bij Finals met winst

SINGAPORE - Karolina Pliskova heeft haar debuut bij de WTA Finals opgeluisterd met een overwinning. De Tsjechische tennisster was maandag sterker dan de Spaanse Garbiñe Muguruza. Het werd 6-2 6-7 (4) 7-5 na 2,5 uur spelen in Singapore.

Door ANP - 24-10-2016, 19:39 (Update 24-10-2016, 19:39)

Niet eerder nam Pliskova deel aan het prestigieuze tennistoernooi, waar de acht beste tennissters van het seizoen een prijzenpot van 7 miljoen dollar (zo'n 6,4 miljoen euro) verdelen. Voor Muguruza is het de derde keer dat ze aan de WTA Finals meedoet. Vorig jaar strandde de Spaanse in de halve finale. Ze moest toen haar meerdere erkennen in de Poolse Agnieszka Radwanska, die het toernooi uiteindelijk op haar naam schreef.