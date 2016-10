Kerber ook te sterk voor Halep in Singapore

SINGAPORE - Angelique Kerber heeft dinsdag ook haar tweede groepswedstrijd bij de WTA Finals in Singapore gewonnen. De Duitse tennisster had twee sets nodig om haar Roemeense opponente Simona Halep te verslaan. Ze noteerde 6-4 6-2 op het scorebord. Eerder moest de Slowaakse Dominika Cibulkova voor de nummer één van de wereld buigen.

Door ANP - 25-10-2016, 15:40 (Update 25-10-2016, 15:40)

Kerber heeft na haar zege op Halep volop kansen om vanuit de rode groep door te stoten naar de halve finales. Mocht Cibulkova later op dinsdag haar groepswedstrijd tegen de Amerikaanse Madison Keys winnen, dan is Kerber al verzekerd van een plek in de halve eindstrijd. Anders kan de Duitse het zelf tegen Keys afdwingen.

De acht beste tennissters van het seizoen strijden in Singapore om een prijzenpot van 7 miljoen dollar (zo'n 6,4 miljoen euro). Serena Williams is de grote afwezige op het afsluitende toernooi van 2016. Ze meldde zich wegens een schouderblessure af.