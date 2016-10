Schaatsconflict nog niet opgelost

UTRECHT - Het slepende conflict in de schaatswereld over noodzakelijke bezuinigingen is nog steeds niet opgelost. De KNSB-directie en de drie oppositiepartijen (schaatsers, gewesten, merkenteams) hebben dinsdag opnieuw geen akkoord bereikt. Daardoor dreigt er een unieke staking van Nederlandse topschaatsers.

Door ANP - 25-10-2016, 19:26 (Update 25-10-2016, 19:26)

Volgens een woordvoerder van de KNSB liggen er verschillende voorstellen op tafel. ,,Daar spreken we woensdag verder over'', laat hij weten. De strijdende partijen hadden elkaar een deadline van dinsdag gesteld. ,,Het klopt dat we die niet hebben gehaald. Maar we hopen er nog steeds uit te komen.''

Het seizoen op de lange baan zou vrijdag officieel moeten beginnen met de wedstrijden om de KNSB Cup in Groningen. Een dag eerder moet de ledenraad van de KNSB de definitieve begroting eindelijk goedkeuren. Zonder overeenstemming tussen de KNSB en de drie 'stakeholders' lijkt dat onbegonnen werk. In dat geval zou de KNSB Cup getroffen kunnen worden door een staking van toonaangevende schaatsers, onder wie boegbeeld en pleitbezorger Sven Kramer.

De woordvoerder van de KNSB wil niets kwijt over de inhoud van de voorstellen die nu op tafel liggen. Maar de hoogte van het prijzengeld voor de schaatsers, de licentiegelden voor de merkenteams en de vergoeding aan de gewesten zijn belangrijke kwesties. De premiepot bedroeg vorig jaar nog 1,1 miljoen euro, werd daarna verlaagd tot 6 ton en door de KNSB inmiddels weer verhoogd tot 770.000 euro. Naar verluidt willen de schaatsers het prijzengeld echter op 1 miljoen euro vastleggen.

De KNSB leed over het afgelopen boekjaar een verlies van 2,7 miljoen euro. De bond schrapte onder meer circa 30 procent van de banen om de begroting op orde te krijgen. De schaatsers, de merkenteams en de gewesten moesten echter ook flink inleveren. En dat leidde tot veel ergernis en verzet bij deze kernpartijen, die de KNSB nog veel verder willen afslanken.