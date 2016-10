Klimmers komen aan hun trekken in Giro

ROME - Klimmers komen volgend jaar aan hun trekken tijdens de honderdste editie van de Ronde van Italië. De Giro van 2017 telt maar liefst negen bergetappes. Ook staan er twee tijdritten op het programma. ,,Ik zal opnieuw aan start verschijnen'', kondigde titelverdediger Vincenzo Nibali dinsdag tijdens de presentatie van het rittenschema aan.

Door ANP - 25-10-2016, 19:38 (Update 25-10-2016, 19:38)

De Ronde van Italië start op 5 mei in Sardinië en eindigt op 28 mei met een tijdrit over 28 kilometer van circuit Monza naar de bekende kathedraal in Milaan. Ook staat er nog een heuvelachtige tijdrit over 39 kilometer naar Montefalco op het programma. Voor de sprinters blijven er niet veel kansen over in de Ronde van Italië, die dit keer geen uitstapje naar het buitenland maakt.

Al in de vierde rit staat er een aankomst boven op de Etna op het programma. Het zwaartepunt van de Giro ligt zoals gewoonlijk in de derde week, met vijf bergritten op een rij gevolgd door de afsluitende tijdrit. Vooral de zestiende rit belooft spektakel met de Mortirolo en een dubbele passage over de Stelvio. Ook op de Blockhaus (negende rit), Oropa (veertiende rit), Val di Fassa (zeventiende rit), Ortisei (achttiende rit) en Piancovallo (negentiende rit) ligt de aankomst bergop.

Steven Kruijswijk was dit jaar de beste Nederlander in de Giro met een vierde eindklassering. Hij verspeelde zijn roze trui na een valpartij.