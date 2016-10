Dumoulin positief over Giro

ANP Dumoulin positief over Giro

MAASTRICHT - Wielrenner Tom Dumoulin is te spreken over het parcours van de honderdste editie van de Ronde van Italië. De Giro telt twee tijdritten en maar liefst negen bergetappes.

Door ANP - 25-10-2016, 19:40 (Update 25-10-2016, 19:40)

,,De honderdste editie van de Giro ziet er prachtig uit'', reageerde Dumoulin dinsdag nadat het rittenschema was gepresenteerd. ,,Het is allemaal mooi in balans met etappes voor sprinters, tijdritkilometers en sommige brutale en legendarische klimmen zoals de Mortirolo en de Stelvio. Het beklimmen van deze monsters zal tot epische gevechten leiden. Vorig jaar heb ik getraind in de buurt van Bormio om me voor te bereiden op de Vuelta, dus ik ben heel vertrouwd met die beklimmingen en weet hoe buitengewoon moeilijk ze zijn.''