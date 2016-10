Van Rouwendaal vijfde op 400 meter in Tokio

TOKIO - Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft woensdag bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Tokio op de 400 meter vrij geen rol gespeeld in de strijd om het goud. De olympisch kampioene in het open water eindigde als vijfde in een tijd van 4.04,35. De winst ging naar de Hongaarse Boglárka Kapás in 3.59,15.

Door ANP - 26-10-2016, 11:55 (Update 26-10-2016, 11:55)

Kapás, bij de Spelen van Rio goed voor de titel op de 400 vrij, was dinsdag ook al de beste op de 800 meter. Toen tikte Van Rouwendaal nog als tweede aan. De podiumplaatsen naast Kapás waren woensdag voor haar landgenote Katinka Hosszu (tweede) en de Chinese Dong Jie.