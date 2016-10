Audi verruilt Le Mans voor Formule E

ANP Audi verruilt Le Mans voor Formule E

BERLIJN - Audi trekt zich terug uit de 24 Uur van Le Mans en het WK langeafstandracen (endurance). Het Duitse automerk gaat investeren in wedstrijden in de Formule E, het kampioenschap voor elektrische raceauto's. Audi was twintig jaar overheersend in Le Mans maar moest in de laatste twee edities de zege aan Porsche laten.

Door ANP - 26-10-2016, 14:15 (Update 26-10-2016, 14:15)

Audi-eigenaar Volkswagen mikt op de markt van elektrische auto voor de consument en ziet daarom in de Formule E een mooi uithangbord en manier om technische kennis verder uit te werken. Audi ontkende mediaberichten dat er sprake zou zijn van een besparing van 300 miljoen euro per jaar. Een bron binnen het bedrijf meldde dat er 100 miljoen euro minder naar de autosport gaat.