Dreigende schaatsstaking van de baan

UTRECHT - De dreiging van een unieke staking in de top van de Nederlandse schaatswereld is verdwenen. De schaatsbond (KNSB) bereikte woensdag na slepende onderhandelingen met de 'stakeholders' (atleten, merkenteams en gewesten) eindelijk een langverwacht akkoord over de verdeling van de bezuinigingen en het toekomstige beleid.

Door ANP - 26-10-2016, 21:33 (Update 26-10-2016, 21:33)

Daardoor kan het seizoen op de langebaan alsnog volgens plan van start gaan, om te beginnen vrijdag in Groningen met de wedstrijden om de KNSB Cup, die als kwalificatie dienen voor de eerste vier wereldbekers.

De KNSB en de drie kernpartijen, verenigd in een convenantgroep, lagen maandenlang overhoop met elkaar.