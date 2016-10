Kritiek op dopingcontroles bij Spelen van Rio

MONTREAL - De dopingcontroles tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro zijn verre van vlekkeloos verlopen. Het mondiale antidopingbureau WADA presenteerde donderdag een rapport waarin onafhankelijke waarnemers tal van problemen opsommen. Zo ging op sommige dagen tijdens de Spelen meer dan 50 procent van de geplande dopingcontroles niet door, omdat de betreffende atleten onvindbaar waren in het olympisch dorp.

Door ANP - 28-10-2016, 1:02 (Update 28-10-2016, 1:02)

Opvallend is ook dat van de ruim 11.000 deelnemende atleten een aanzienlijk deel voorafgaand aan de Spelen geen enkele keer is getest. In het WADA-rapport staat dat 4125 sporters in 2016 geen bezoek heeft gehad van de dopingcontroleurs, waarvan bijna de helft in de takken van sport die als risicovol te boek staan.

Volgens de onafhankelijke waarnemers was er een gebrek aan coördinatie bij de Braziliaanse organisatie. Ook zouden er te weinig vrijwilligers zijn geweest die de sporters naar de dopingcontrole moesten brengen. Het dopinglaboratorium in Rio, dat kort voor de Spelen nog even werd geschorst omdat het niet voldeed aan de internationale normen, krijgt in het rapport wel lof.