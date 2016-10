Kerber: successen niet eenmalig

ANP Kerber: successen niet eenmalig

SINGAPORE - Tennisster Angelique Kerber beleefde dit seizoen het succesvolste jaar uit haar loopbaan. ,,Maar natuurlijk ben ik in staat deze successen te herhalen'', zei de Duitse winnares van de Australian Open én US Open bij de WTA Finals in Singapore. ,,Dat is ook mijn doel.''

Door ANP - 28-10-2016, 8:01 (Update 28-10-2016, 8:01)

,,Ik ga er alles aan doen om in 2017 net zo veel te bereiken'', verklaarde de nummer één van de wereldranglijst, in Singapore inmiddels doorgedrongen tot de halve finales. ,,Daartoe moet ik ook in staat zijn.'' Verder gaf Kerber te kennen veel waarde te hechten aan haar optreden met de Duitse formatie in de Fed Cup, het landentoernooi voor vrouwen. ,,Dat wil ik heel graag winnen.''