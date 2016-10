Kramer deelt eerste tikje uit op 5000 meter

GRONINGEN - Sven Kramer heeft vrijdag bij de openingswedstrijd van het schaatsseizoen meteen het eerste tikje aan zijn grote rivaal Jorrit Bergsma uitgedeeld. De achtvoudige wereldkampioen allround schreef in Groningen bij het toernooi om de KNSB Cup in vertrouwde stijl de 5000 meter op zijn naam. Hij eindigde in een tijd van 6.20,40 en daarmee verbeterde hij zijn eigen baanrecord uit 2007 (6.28,82). Kramer was bijna drie seconden sneller dan Bergsma (6.23,32). Douwe de Vries eindigde als derde in 6.26,73.

Door ANP - 28-10-2016, 16:14 (Update 28-10-2016, 16:47)

Patrick Roest (vierde in 6.26,85) en Erik Jan Kooiman (vijfde in 6.28,80) belandden in de subtop van het klassement. De eerste vijf van de rangschikking verdienden een ticket op deze afstand voor de eerste vier wereldbekers in dit seizoen.

Kramer incasseerde vorig jaar bij de KNSB Cup in Enschede een zeldzame nederlaag op zijn favoriete afstand. Hij moest het toen tot zijn ergernis nipt afleggen tegen Bergsma (6.18,40 tegen 6.18,90). Later nam Kramer bij de WK afstanden revanche op zijn Friese provinciegenoot, al was het verschil toen eveneens minimaal (6.10,31 tegen 6.10,66).

Belangenbehartiger

Kramer hield zich de afgelopen weken niet alleen met schaatsen bezig. Hij maakte zich ook in de slepende onderhandelingen met de schaatsbond sterk voor onder meer een verhoging van het prijzengeld, dat de KNSB in de bezuinigingsdrift aanvankelijk van 1,1 miljoen euro naar 6 ton had verlaagd. Kramer wierp zich op als belangenbehartiger van de schaatsers en dreigde verscheidene keren met een motie van wantrouwen en een 'collectieve' staking als de schaatsbond niet zou inbinden.

Mede door de druk die boegbeeld Kramer op de onderhandelingen bleef zetten, bereikten de KNSB en de zogeheten convenantgroep woensdag het langverwachte akkoord. Een dag later gaf de ledenraad van de KNSB goedkeuring aan de overeenkomst voor twee jaar, waarna de Friese grootmeester zich eindelijk weer volledig op het schaatsen kon gaan richten. Voor zijn vrijwillige rol als 'actievoerder' kreeg Kramer, die als grootverdiener bij Team LottoNL-Jumbo de premiepot veel minder hard nodig heeft dan zijn meeste collega's, van diverse kanten veel lof toegezwaaid.