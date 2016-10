Kramer blij met bevestiging

ANP Kramer blij met bevestiging

GRONINGEN - Topschaatser Sven Kramer reed in het voorseizoen al prima tijden in Inzell op de 3000 meter (3.39,02) en 5000 meter (6.13,10). Zo snel als in de Zuid-Duitse stad was de dertigjarige Fries vrijdag bij de KNSB Cup op het Groningse werkijs niet. Met zijn zege en zijn tijd op de 5000 meter (6.20,40) was de olympisch en wereldkampioen op deze afstand niettemin dik tevreden.

Door ANP - 28-10-2016, 18:49 (Update 28-10-2016, 18:49)

,,Ik voel me goed en dan wil je dat wel even laten zien natuurlijk', zei Kramer bij de NOS. ,,Dit is een lekkere bevestiging. Ik reed relatief makkelijk rondjes van 30 seconden en kon tegen het einde ook nog vier of vijf keer een 29-er neerzetten. Dat geeft vertrouwen, zeker ook voor de 10.000 meter op zondag.''

Zijn grote rivaal Jorrit Bergsma, die vorig jaar Kramer op diens favoriete afstand nog versloeg bij de KNSB Cup, moest in Groningen bijna 3 seconden op zijn Friese provinciegenoot toegeven. ,,Ik blij dat het erop zit'', bekende Bergsma na zijn eerste test dit seizoen op de 5000 meter. ,,Vooraf was ik toch een beetje onzeker en zenuwachtig hoe het zou gaan. Maar ik reed een prima rit. Het begin is er, het seizoen is nog lang.''