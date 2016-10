Zverev schakelt favoriet Wawrinka uit

ANP Zverev schakelt favoriet Wawrinka uit

BASEL - Mischa Zverev heeft vrijdag bij het tennistoernooi van Basel voor een grote verrassing gezorgd. De Duitse tennisser versloeg favoriet Stan Wawrinka in de kwartfinale met 6-2 5-7 6-1.

Door ANP - 28-10-2016, 23:20 (Update 28-10-2016, 23:20)

Thuisspeler Wawrinka, de nummer drie van de wereld, was in Zwitserland de hoogstgeplaatste deelnemer. Zverev stuit zaterdag in de halve eindstrijd op Marin Cilic of Marcel Granollers. De Kroaat en de Spanjaard staan later op vrijdag tegenover elkaar.

De andere halve finale gaat tussen de Japanner Kei Nishikori en de Luxemburger Gilles Müller.