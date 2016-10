Kerber tref Cibulkova in finale Singapore

SINGAPORE - De eindstrijd van de WTA Finals in Singapore gaat zondag tussen de torenhoge favoriete Angelique Kerber en Dominika Cibulkova.

Door ANP - 29-10-2016, 15:53 (Update 29-10-2016, 15:53)

De Duitse tennisster Kerber, aanvoerster van de wereldranglijst, plaatste zich zaterdag zeer overtuigend voor de finale door de Poolse titelverdedigster Agnieszka Radwanska te verslaan met 6-2 6-1. De Slowaakse Cibulkova rekende in de andere halve finale af met de Russin Svetlana Koeznetsova in drie sets: 1-6 7-6 (2) 6-4.

Kerber staat voor het eerst in de finale van het toptoernooi, waar de beste acht tennissters van het jaar strijden om een goed gevulde prijzenpot. De Duitse won dit jaar twee grandslams en olympisch zilver in Rio. De 28-jarige speelde in Singapore in de groepsfase ook al tegen Cibulkova en won die partij in drie sets.

Cibulkova had aanvankelijk weinig in te brengen tegen Koeznetsova. De Russin domineerde de eerste set en had de partij in de tweede set kunnen beslissen, maar ze liet het liggen in de tiebreak. De Slowaakse nummer acht van de wereld begon steeds beter te spelen en hoewel het spel op en neer deinde in het derde bedrijf, was Cibulkova net wat venijniger in de afronding. De Slowaakse doet voor het eerst mee aan de Finals.