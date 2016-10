Eerste seizoenszege voor Ireen Wüst

GRONINGEN - Ireen Wüst heeft zaterdag bij de KNSB Cup in Groningen haar eerste zege in het nog zeer prille schaatsseizoen behaald. De viervoudig olympisch kampioene, vrijdag nog tweede op de 1500 meter achter Jorien ter Mors, schreef bij het openingstoernooi de 3000 meter op haar naam. Wüst, olympisch titelhouder op deze afstand, zegevierde op het zware ijs in Sportcentrum Kardinge in een tijd van 4.07,65. Daarmee reed ze een dik baanrecord.

Door ANP - 29-10-2016, 15:58 (Update 29-10-2016, 15:58)

Antoinette de Jong pakte zilver met 4.08,69. Carlijn Achtereekte veroverde brons met 4.08,79. Met de top drie verzekerden ook Melissa Wijfje (vierde in 4.10,49) en Marije Joling (vijfde in 4.10,83) zich van een ticket voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden op deze afstand.