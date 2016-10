Leenstra klopt Ter Mors in Groningen

GRONINGEN - Schaatsster Marrit Leenstra heeft zaterdag bij de KNSB Cup de 500 meter gewonnen. De 27-jarige Friezin finishte in een tijd van 38,87. Daarmee was ze de favoriete Jorien ter Mors, tweede in 38,91, net de baas. Anice Das reed de derde tijd (38,94). Floor van den Brandt (vierde in 39,23) en Bo van der Werff (39,32) plaatsten zich eveneens voor de eerste vier wereldbekers.

Door ANP - 29-10-2016, 17:54 (Update 29-10-2016, 17:54)

Ter Mors won vrijdag in Groningen de 1500 meter, met Leenstra op de vierde plek. Ter Mors slaat de eerste twee wereldbekers in China en Japan komende maand over. Ze geeft dan de voorkeur aan twee shorttracktoernooien in Calgary en Salt Lake City. Daardoor mag Sanneke de Neeling als nummer zes op de 500 meter (39,48) waarschijnlijk als invaller naar Harbin en Nagano.

Met ingang van dit seizoen wordt de 500 meter in plaats van twee races nog maar één keer gereden bij een groot evenement (NK afstanden, WK afstanden, Olympische Spelen).