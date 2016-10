Verstappen: tweede plek was mogelijk

ANP Verstappen: tweede plek was mogelijk

MEXICO-STAD - Ondanks zijn sterke optreden zaterdag in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Mexico, voelde Max Verstappen dat er meer in had gezeten dan de derde plaats. ,,De tweede plek was mogelijk'', zei de negentienjarige Nederlander, die de Mercedessen van Lewis Hamilton en Nico Rosberg voor zich moest dulden.

Door ANP - 29-10-2016, 21:33 (Update 29-10-2016, 21:33)

Verstappen had in zijn Red Bull tijdens de laatste vrije training de beste tijd neergezet en was ook in het tweede deel van de kwalificatie de snelste. ,,Maar we moeten realistisch zijn, andere jongens reden in Q2 op de soft-banden. Jammer genoeg hadden wij het in het derde deel niet helemaal goed voor elkaar. Ik was liever nog iets sneller gegaan in Q3'', zei Verstappen. ,,Maar het is positief dat we zo dicht bij Mercedes zitten, dat biedt kansen voor de race. Zeker omdat we een verschillende strategie hebben. Ik ben heel benieuwd.''