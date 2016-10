Verstappen op jacht naar Mercedes in Mexico

MEXICO-STAD - Max Verstappen gaat zondag in de Grote Prijs van Mexico vanaf de derde startplek op jacht naar de Mercedessen van Lewis Hamilton en Nico Rosberg. De Nederlandse coureur van Red Bull start net als teamgenoot Daniel Ricciardo op de superzachte banden en hoopt daarmee in de openingsfase van de race zijn slag te kunnen slaan. Rosberg krijgt zondag zijn eerste kans om de wereldtitel in de Formule 1 binnen te halen.

Door ANP - 30-10-2016, 8:14 (Update 30-10-2016, 8:14)

De Duitse leider in het WK vertrekt vanaf de tweede plek, met Hamilton naast zich. De Britse titelverdediger veroverde zaterdag voor de tiende keer dit seizoen poleposition. Hamilton kijkt in het WK tegen een achterstand van 26 punten op Rosberg aan. De Duitser verzekert zich zondag al van de wereldtitel als hij de race wint en Hamilton maximaal één punt pakt. Zo niet, dan gaat de strijd over twee weken verder in Brazilië. De laatste grand prix van het seizoen is eind november in Abu Dhabi.

Verstappen viel vorige week in de Verenigde Staten uit met een technisch probleem aan zijn bolide. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad gaat hij zondag weer voor een podiumplaats. De race begint om 20.00 uur Nederlandse tijd.