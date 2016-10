Bendsneyder derde in Maleisië

ANP Bendsneyder derde in Maleisië

SEPANG - Bo Bendsneyder is zondag bij de Grote Prijs van Maleisië als derde geëindigd in de Moto3. De Nederlandse motorcoureur moest op het circuit van Sepang op zijn KTM alleen de Italiaanse winnaar Francesco Bagnaia en de Tsjech Jakub Kornfeil voor zich dulden.

Door ANP - 30-10-2016, 9:29 (Update 30-10-2016, 9:30)

Het is de tweede keer dat Bendsneyder het podium haalt. Hij eindigde dit seizoen ook als derde bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië op Silverstone.

In de Moto2 prolongeerde de Fransman Johann Zarco de wereldtitel in stijl. Hij pakte de zege in Maleisië en kan nu niet meer door de concurrentie worden ingehaald in de stand van het WK.