Haase plaatst zich voor tennistoernooi Parijs

PARIJS - Tennisser Robin Haase heeft zich zondag geplaatst voor het ATP Masters-toernooi in Parijs. In de tweede en beslissende kwalificatieronde rekende hij met succes af met Nikoloz Basilasjvili. De Georgiër moest in twee sets buigen voor de Hagenaar: 5-7 2-6. Basilasjvili, de mondiale nummer 107, won vorig jaar het challenger-toernooi in Scheveningen.

Door ANP - 30-10-2016, 13:29 (Update 30-10-2016, 13:29)

In de eerste ronde versloeg Haase, nummer 64 van de wereld, de Fransman Tristan Lamasine met 6-4 6-4. Het is voor de tweede keer in zijn carrière dat Haase het hoofdtoernooi in Parijs heeft bereikt.