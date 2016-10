Veldrijdster De Jong verovert Europese titel

ANP Veldrijdster De Jong verovert Europese titel

PONTCHÂTEAU - Thalita de Jong heeft zondag in het Franse Pontchâteau de Europese titel veroverd. De Jong was een klasse apart, halverwege liet ze de concurrentie definitief achter zich om alleen te finishen op het zonovergoten en snelle parcours.

Door ANP - 30-10-2016, 14:39 (Update 30-10-2016, 14:39)

Op enige afstand troefde Lucinda Brand de Française Caroline Mani nog af in de sprint om de tweede plaats. De Belgische titelverdedigster Sanne Cant werd slechts zesde.

De Jong pakte vroeg in dit jaar al de wereldtitel. Vorige week was ze ook de beste in de wereldbekercross van Valkenburg.