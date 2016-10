Judoka Steenhuis pakt goud in Abu Dhabi

ABU DHABI - Judoka Guusje Steenhuis heeft zondag een gouden medaille behaald bij de Grand Slam van Abu Dhabi. De Nederlandse stond in de finale in de klasse tot 78 kilogram tegenover de Duitse Anna Maria Wagner, die ze op yuko versloeg. Voor de 24-jarige judoka is het de vierde keer dat ze goud verovert op een grandslamtoernooi. Vorig jaar moest ze in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten genoegen nemen met brons.

Door ANP - 30-10-2016, 15:48 (Update 30-10-2016, 15:48)

Steenhuis had de finale ten koste van de Française Sama Hawa Camara bereikt. In die partij werd niet gescoord, maar maakte een straf het verschil. Daarvoor had ze in de eerste ronde van Brigitte Rose, afkomstig van de Seychellen, gewonnen.

Juul Franssen bracht zaterdag eveneens de Grand Slam op haar naam. De Nederlandse won het goud in de klasse tot 63 kilogram. Frank de Wit won brons in de klasse tot 81 kilogram. Sam van 't Westende greep net naast een medaille (-73 kilogram).