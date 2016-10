Belg Aerts verrast elite bij EK veldrijden

ANP Belg Aerts verrast elite bij EK veldrijden

PONTCHÂTEAU - De Belg Toon Aerts is zondag in Pontchâteau verrassend Europees kampioen veldrijden geworden. Aerts reed de laatste vier ronden van een op een droog en snel parcours verreden cross alleen voorop. Een georganiseerde jacht ontbrak; de Belgen, met topfavoriet Wout van Aert, hoefden niet en Mathieu van der Poel weigerde zonder steun het vuile werk alleen op te knappen.

Door ANP - 30-10-2016, 17:01 (Update 30-10-2016, 17:01)

Van der Poel sprintte nog wel naar de tweede plaats, net voor Van Aert. Voor Aerts (23) is het pas zijn derde zege als prof. Hij is de opvolger van de Nederlander Lars van der Haar, die als zevende eindigde. Corné van Kessel was de derde Nederlander op de tiende plaats.

De jonge Belg, die rijdt voor Telenet-Fidea, was dolgelukkig na de wedstrijd van zijn leven. ,,Ik voelde me in het begin niet eens zo goed, maar wist dat dat hier niet per se een probleem hoefde te zijn. Bij de junioren en 'onder-23' kon je al zien dat het een soort wegwedstrijd zou worden.'' Daarin kon Aerts zich aanvankelijk koest houden. De elite van de cross liet zich vanaf het begin gelden met Van der Poel die plaagstootjes uitdeelde en Van Aert nooit ver weg. De Belg Laurens Sweeck kwam even voorop, niet veel later gevolgd door diens landgenoot Michael Vanthourenhout en de Fransman Clément Venturini.

Nadat Vanthourenhout met pech was teruggeslagen, kwam Aerts alleen voorop. De Belgen hoefden niet achter hun landgenoot aan te gaan, Van der Poel had geen steun van landgenoten en staakte zijn eenzame strijd al snel. Daarmee kon Aerts verder weglopen, bij het ingaan van de slotronde had hij al 50 seconden voorsprong. ,,Ik heb niet kunnen zien wat er achter me gebeurde, maar mijn landgenoten moeten geweldig werk hebben geleverd.''