ANP KNSB Cup voor Patrick Roest

GRONINGEN - Een vakjury heeft zondag in Groningen de KNSB Cup toegekend aan schaatser Patrick Roest. De tweevoudige wereldkampioen allround bij de junioren mocht de grote trofee in ontvangst nemen vanwege zijn veelbelovende prestatie op de 1500 meter (tweede in 1.47,02). Ook op de 5000 meter (vierde in 6.26,85) verdiende het twintigjarige talent van Team LottoNL-Jumbo tickets voor de eerste vier wereldbekers.

Door ANP - 30-10-2016, 18:48 (Update 30-10-2016, 18:48)

Roest wordt door waarnemers gezien als de mogelijk opvolger van schaatskoning Sven Kramer. De Friese kopman werpt zich al enige tijd op als een soort mentor van zijn tien jaar jongere ploeggenoot. Kramer won in Groningen drie afstanden en vooral zijn zege op de 1500 meter sprak zeer tot de verbeelding. Tot zijn grote opluchting ging de KNSB Cup, die wordt toegekend voor een bijzondere prestatie, aan hem voorbij.

,,Als ik hem krijg, komen ze die beker maar thuis bij mij brengen. Ik neem hem echt niet mee hoor'', dreigde Kramer zondag nog, een paar uur voor de uitreiking. Vorig jaar won Jorien ter Mors de KNSB Cup.