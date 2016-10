Schouten en Hoolwerf sluiten af met zege

ANP Schouten en Hoolwerf sluiten af met zege

GRONINGEN - Irene Schouten en Evert Hoolwerf hebben zondag bij de KNSB Cup in Groningen de afsluitende wedstrijden op de massastart gewonnen. Beiden zegevierden na zestien ronden dankzij een sterke eindsprint. Zowel Schouten als Hoolwerf is nu een belangrijke kandidaat voor bondscoach Geert Kuiper om in de selectie voor de eerste vier wereldbekers te worden opgenomen.

Door ANP - 30-10-2016, 19:00 (Update 30-10-2016, 19:00)

Achter Schouten eindigde Annouk van der Weijden als tweede, gevolgd door Manon Kamminga als derde. Bij de mannen kwam Gary Hekman als tweede over de finish, met Jan Blokhuijsen op de derde plek.