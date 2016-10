Verstappen na tijdstraf vijfde in Mexico

MEXICO-STAD - Max Verstappen leek zondag voor de zevende keer dit seizoen op het podium te eindigen in de Formule 1. De Limburger reed in de Grote Prijs van Mexico als derde over de finish in zijn Red Bull. De Limburger kreeg echter direct na de finish een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij in de klassering terugviel naar de vijfde plaats.

Door ANP - 30-10-2016, 21:52 (Update 30-10-2016, 22:28)

Verstappen was in de slotronden in een heftige strijd verwikkeld met de Duitser Sebastian Vettel. Hij kon de snellere Ferrari niet van zich afhouden, maar door af te snijden via het gras bleef de Nederlander toch voor Vettel. De woedende Duitser schreeuwde door de boordradio dat Verstappen zijn derde plek moest afstaan aan hem, maar de negentienjarige weigerde koppig.

De wedstrijdleiding wees kort na de finish Verstappen toch terug, waardoor niet alleen Vettel, maar ook zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo hem nog passeerde in de rangschikking.

Achterstand

Zoals vaker dit seizoen eindigden de coureurs van Mercedes op de eerste twee plaatsen. Lewis Hamilton triomfeerde en Nico Rosberg kwam als tweede over de finish op Autódrome Hermanos Rodríguez. De Duitser behield daarmee de leiding in het kampioenschap, al verkleinde de Brit zijn achterstand.

Verstappen joeg aanvankelijk op de tweede positie van Rosberg, maar toen de Nederlander zich bij een inhaalpoging verremde, raakte hij achterop bij de Duitse kampioenschapsleider en leek de derde plaats het maximaal haalbare.

Te laat

Totdat viervoudig wereldkampioen Vettel begon aan te dringen en drie rondjes voor het einde wilde passeren. Verstappen remde te laat, reed rechtdoor de baan af en kwam een stukje verder via het gras weer keurig voor de Duitser uit. De Nederlander kreeg tijdens de race geen instructie zijn positie in te leveren en liet zich als derde afvlaggen. Onterecht, bleek al gauw.

Vettel foeterde dat het een lust was en maakte in de uitrijronde boze gebaren naar de Nederlander, die zich doodleuk opmaakte voor de podiumceremonie, maar al snel doorkreeg dat hij niet welkom was. In de WK-stand handhaafde hij zich op de zesde plaats.

Hamilton boekte zijn achtste GP-zege van het seizoen en de 51e in zijn carrière. De Brit heeft met nog twee races te gaan negentien punten achterstand op Rosberg.