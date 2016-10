Verstappen noemt straf 'belachelijk'

MEXICO-STAD - Max Verstappen was duidelijk in zijn reactie na de Grote Prijs van Mexico, waar hij na de finish door een tijdstraf van vijf seconden werd teruggezet van de derde naar de vijfde plaats. ,,Belachelijk'', noemde hij het besluit van de wedstrijdleiding op Ziggo Sport.

Door ANP - 30-10-2016, 22:45 (Update 30-10-2016, 23:15)

Verstappen verremde zich in de slotfase van de race, toen Sebastian Vettel van Ferrari hem wilde inhalen. De Limburger moest de baan af, maar via afsnijden over het gras kwam hij toch weer voor de Duitser te rijden. De woedende Vettel eiste dat Verstappen zijn derde plek afstond aan hem, maar de Nederlander van Red Bull weigerde. ,,Ik deed het goed, want ik hinderde hem niet. Wat hij daarna deed bij Daniel Ricciardo, was gewoon dom. Hij week wel van zijn lijn.''

Verstappen refereerde ook aan de hectiek vlak na de start, toen hij vanaf de derde plek meteen de aanval opende op de Mercedessen van Lewis Hamilton en Nico Rosberg. ,,Zij gaan daar ook allebei van de baan af in de eerste bocht en winnen veel meer terrein. Het is ongelooflijk dat ik hiervoor word bestraft. Het team is nu verhaal aan het halen bij de stewards'', wist hij.

Lelijke woorden

Teamgenoot Daniel Ricciardio viel hem bij. ,,Vettel deed bij mij precies datgene waar iedereen over klaagde bij Max de laatste tijd, en dat is remmen en dan van je lijn afwijken. Ik kon geen kant op en vind dat Vettel de derde plek niet verdiende'', zei de Australiër, die wilde inhalen toen Vettel er niet in was geslaagd Verstappen voobij te gaan.

De Duitser was woedend tijdens de race en liet zijn frustraties de vrije loop. ,,Er kwamen veel lelijke woorden uit mijn mond, maar dat was de adrenaline. Ik was zeer teleurgesteld dat Verstappen niet opzij ging'', zei Vettel.