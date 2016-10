Derde Europese dartstitel voor Van Gerwen

ANP Derde Europese dartstitel voor Van Gerwen

HASSELT - Darter Michael van Gerwen heeft voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd. 'Mighty Mike' uit Vlijmen rekende zondagavond in de finale in het Belgische Hasselt resoluut af met de Oostenrijker Mensur Suljovic: 11-1. Van Gerwen verdiende 100.000 Engelse pond met zijn titel. Zijn gemiddelde van 111,62 was indrukwekkend.

Door ANP - 30-10-2016, 23:28 (Update 30-10-2016, 23:28)

Van Gerwen versloeg op weg naar de eindstrijd eerst landgenoot Jelle Klaasen in de kwartfinales met 10-3 en was in de halve finale met 11-7 te sterk voor James Wade. Suljovic beleefde zijn persoonlijke hoogtepunt in de kwartfinales door dartsgrootheid Phil Taylor uit te schakelen: 10-3.