Max Verstappen nu weer vierde in GP Mexico

MEXICO-STAD - De Grand Prix van Mexico in de Formule 1 is een race om niet snel te vergeten. De Duitse Ferrari-coureur Sebastian Vettel heeft alsnog 10 strafseconden opgelegd gekregen en eindigt daarmee niet op de derde, maar op de vijfde plaats, achter de Nederlander Max Verstappen die uiteindelijk als vierde is geëindigd. Op de derde plaats op het podium eindigde uiteindelijk Red Bull's Daniel Ricciardo. Eerste werd Mercedes-rijder Lewis Hamilton en tweede zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg.

Door ANP - 31-10-2016, 2:11 (Update 31-10-2016, 2:11)

Wie er een podiumplaats verdiend had, was lange tijd niet duidelijk, door de beschuldigingen over en weer van Vettel en de Nederlander Max Verstappen. Vettel klaagde over Verstappen en Verstappen over Vettel. De commissarissen hakten uiteindelijk de knoop door. Ze zijn allebei schuldig, luidde het oordeel.

Vettel moest zich verantwoorden voor zijn actie tegen de Australiër Daniel Ricciardo van Red Bull in de slotfase van de race. Ricciardo wilde Vettel passeren, maar die week behoorlijk van zijn lijn en dat is volgens de wedstrijdregels verboden. Na het zien van de beelden van zijn manoeuvre, werd deze door de commissarissen betiteld als een ,,onnatuurlijke richtingsverandering".

Verstappen, van Red Bull leek eerst als derde te eindigen, maar kreeg direct na de race een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij wegzakte naar de vijfde plaats en Vettel op het podium landde. Verstappen werd bestraft omdat hij in de derde ronde voor het einde een bocht miste en daarna door het gras een stuk afsneed.