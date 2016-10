Verstappen reikt trofee uit aan Ricciardo

MEXICO-STAD - De tribunes van het Autódromo Hermanos Rodríguez waren al leeg, maar dat maakte het feestje van Red Bull zondagavond niet minder uitbundig. Enkele uren na de tumultueus verlopen Grote Prijs van Mexico kreeg Daniel Ricciardo uit handen van teamgenoot Max Verstappen alsnog de trofee voor de nummer drie van de race. Met sombrero's op hun hoofden lieten de coureurs van Red Bull zich op het podium toejuichen door medewerkers van hun team.

De Australiër was in Mexico-Stad als vijfde over de streep gekomen, maar schoof op naar de derde plek door tijdstraffen voor Verstappen en Sebastian Vettel. ,,Ik ben blij met deze punten, daardoor ben ik nu zeker van de derde plaats in het WK'', zei Ricciardo. ,,Natuurlijk had ik deze derde plaats graag op het podium gevierd met de fans, maar het is niet anders.''

Achter de Mercedessen van Lewis Hamilton en Nico Rosberg vochten Verstappen, Vettel en Ricciardo een verbeten strijd uit om de laatste podiumplaats. De Nederlander werd als derde afgevlagd, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden omdat hij in de slotfase onder druk van Vettel een bocht had afgesneden.

De Duitse Ferrari-coureur mocht daarom alsnog naar het podium, maar moest zijn trofee later inleveren omdat hij zelf ook straf kreeg. Vettel week bij het aanremmen voor een bocht van zijn lijn af toen Ricciardo hem binnendoor wilde passeren, iets wat sinds kort verboden is in de Formule 1. Het leverde hem tien strafseconden op, waardoor Vettel terugviel naar de vijfde plek en Verstappen vierde werd. ,,We verdienden het podium, maar dat is ons afgenomen door bureaucratie'', foeterde teambaas Maurizio Arrivabene van Ferrari.