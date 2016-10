Bertens treft Svitolina en Vesnina in China

ANP Bertens treft Svitolina en Vesnina in China

ZHUHAI - Tennisster Kiki Bertens treft op het toernooi om de WTA Elite Trophy twee opponenten uit Oost-Europa. Bij de loting werd de Westlandse maandag in de groep gekoppeld aan Elina Svitolina en Elena Vesnina. De 22-jarige Svitolina, afkomstig uit Oekraïne, is de nummer veertien van de wereld. De dertigjarige Vesnina, geboren in Oekraïne maar uitkomend voor Rusland, staat op de negentiende plaats.

Door ANP - 31-10-2016, 11:03 (Update 31-10-2016, 11:03)

Bertens is de nummer 22 van de wereld. De 24-jarige Westlandse mag dankzij haar sterke prestaties dit seizoen meedoen aan het eindejaarstoernooi in de Chinese stad Zhuhai. Voor de WTA Elite Trophy zijn de tennissters uitgenodigd die op de plekken negen tot twintig staan op de ranglijst van dit jaar, aangevuld met de Chinese Zhang Shuai die een wildcard kreeg. Bertens stond in eerste instantie op de reservelijst, maar mag meedoen omdat Caroline Wozniacki en Venus Williams zich hebben afgemeld.