Haase geeft geblesseerd op in Parijs

PARIJS - Tennisser Robin Haase heeft maandag in de eerste ronde van het ATP-masterstoernooi in Parijs moeten opgeven. De Nederlander kreeg in zijn partij tegen de Spanjaard Fernando Verdasco te veel last van zijn linkerlies. Het stond toen 3-2 voor Verdasco in de tweede set. De eerste set was ook al naar de Spanjaard gegaan: 6-2.

Door ANP - 31-10-2016, 13:52 (Update 31-10-2016, 13:52)

Haase liet zich bij 2-2 in het tweede bedrijf medisch behandelen. Hij wees naar zijn lies en vertelde de fysiotherapeut dat hij iets voelde knappen. Na behandeling stapte Haase weer de baan op, maar een game later moest hij toch opgeven.