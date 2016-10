Duel Sumgong en Kiplagat in Montferland

'S-HEERENBERG - De internationale wegwedstrijd Montferland Run in 's-Heerenberg heeft zondag 4 december twee Keniaanse marathontoppers aan de start. Olympisch kampioene Jemima Sumgong neemt het op tegen tweevoudig wereldkampioene (2011 en 2013) Edna Kiplagat.

Door ANP - 1-11-2016, 13:54 (Update 1-11-2016, 13:54)

Sumgong werd vorige week nog uitgeroepen tot beste marathonloopster van het 2016. Ze veroverde in augustus olympisch goud in Rio en won in april de marathon van Londen, zelfs na een struikeling op 5 kilometer voor de finish.

De organisatie van de wegrace over 15 kilometer verwacht dat beide atletes het parcoursrecord 48.32 seconden zullen aanvallen.