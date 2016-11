'Klitsjko en Joshua boksen om wereldtitel'

LONDEN - In het voorjaar van 2017 treden Vladimir Klitsjko en Anthony Joshua in de ring aan om te boksen om de WBA-wereldtitel in het zwaargewicht. Wel moet 27-jarige Engelsman Joshua in december 'nog even winnen' van de Amerikaanse Eric Molina.

Door ANP - 2-11-2016, 10:48 (Update 2-11-2016, 10:48)

De wereldtitel ligt open sinds de Britse bokser Tyson Fury deze in oktober teruggaf om zich te kunnen richten op een medische behandeling en herstel. De 28-jarige bokser zegt te kampen met een depressie en heeft toegegeven cocaïne te hebben gebruikt.

Joshua is ongeslagen in zeventien partijen. Klitsjko boekte in 68 gevechten 64 overwinningen waarvan 53 op knockout. In november 2015 verloor hij, nadat hij elf jaar lang ongeslagen was, de wereldtitels van de bonden WBA en WBO aan Fury.