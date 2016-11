Roep om meer grindbakken na straf Verstappen

ANP Roep om meer grindbakken na straf Verstappen

MEXICO-STAD - Daniel Ricciardo en Red Bull-teambaas Christian Horner willen dat veel van de geasfalteerde uitloopstroken naast de Formule 1-circuits verdwijnen. Ze zien daar graag grindbakken voor in de plaats komen.

Door ANP - 2-11-2016, 12:17 (Update 2-11-2016, 12:27)

De roep om iets te doen aan de uitloopstroken werd luider nadat Lewis Hamilton in de Grote Prijs van Mexico vanuit pole de eerste bocht had gemist maar toch de leiding behield. In de slotfase van de race kreeg Max Verstappen 5 seconden tijdstraf voor een soortgelijk vergrijp.

Verschillende rijders zijn van mening dat het tijd is om de uitloopzones aan te pakken om te voorkomen dat dergelijke incidenten in de toekomst vaker voor gaan komen. In gesprek met Motorsport zei coureur Ricciardo, teamgenoot van Verstappen, dat hij veranderingen wil zien. ,,Ik ben fan van grindbakken, want dat is een duidelijke afscheiding. Zelfs als je op hoge snelheid door een grindbak rijdt, krijg je nog rotzooi in je radiatoren en stenen op je banden. Dat is al een straf op zich."

Cruciaal moment

De straf bleef nu uit bij Hamilton. ,,Die eerste bocht van Lewis was naar mijn mening niet goed. Het was de eerste ronde, een cruciaal moment. Als je zo’n fout maakt, moet je daarvoor de tol betalen.”

De baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, zei eerder dat hij wel iets ziet in kleine muurtjes langs het circuit. Om zo te voorkomen dat rijders het asfalt verlaten. Christian Horner, teambaas van de Red Bull-stal van Ricciardo en Verstappen, vindt dat idee iets te ver gaan.,,Om er nou een muur neer te zetten, dat is het ene uiterste. Maar ik denk dat er goede argumenten te bedenken zijn voor grindbakken. Wanneer je in het grind terechtkomt, verlies je enorm veel tijd of je ligt uit de race.”

Horner vindt dat het bij uitloopstroken aankomt op de interpretatie van de regels door stewards. ,, Als er een grindbak ligt, betaal je de tol voor een fout. Zo eenvoudig is het.”