ANP Volleyballers Lycurgus debuteren met zege

GRONINGEN - De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben woensdag succesvol gedebuteerd in de Champions League. Ze versloegen de Bulgaarse kampioen Dobrudja 07 Dobrich in een met 4000 toeschouwers volgepakt Martina Plaza in Groningen. De thuisploeg van trainer Arjan Taaij verloor geen set: 3-0 (26-24 25-23 25-23).

Door ANP - 2-11-2016, 21:53 (Update 2-11-2016, 21:53)

Komende dinsdag is in Bulgarije de return voor een plaats in de derde ronde van de prestigieuze competitie voor beste clubteams van Europa.