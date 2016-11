Chicago Cubs wint World Series

CLEVELAND - De honkballers van de Chicago Cubs hebben woensdag de World Series gewonnen. In Cleveland werd in het zevende en beslissende duel met de Cleveland Indians de vierde overwinning behaald: 8-7. Het is voor de honkbalclub uit Illinois de derde titel in de World Series. De laatste dateerde uit 1908.

Door ANP - 3-11-2016, 6:36 (Update 3-11-2016, 6:36)

Het werd een ware thriller in Cleveland. Lang in de spannende eindstrijd mochten de honkballers en fans van Chicago dromen van een derde titel. Ze namen in de eerste inning door een homerun van Dexter Fowler een voorsprong en liepen zelfs uit naar een 5-1 marge. Maar de achtste inning werd de bezoekers noodlottig. Rajaj Davis sloeg met een homerun twee punten binnen en trok de stand gelijk tot 6-6. Nadat er in de slagbeurt niet werd gescoord was verlenging noodzakelijk. Daarin sloeg Chicago toe via met twee punten en verdedigde die voorsprong succesvol.

De Chicago Cubs hadden zich eerder knap terug geknokt van een 3-1 achterstand in de World Series.