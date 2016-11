Westbrook weer uitblinker bij Thunder

LOS ANGELES - Oklahoma City Thunder boekte woensdag (plaatselijke tijd) zijn vierde zege op rij in de Amerikaanse NBA. De basketbalploeg won met 85-83 van Los Angeles Clippers en is daarmee als enige nog ongeslagen in de Western Conference. Russell Westbrook was opnieuw de uitblinker bij Thunder. Hij scoorde 35 punten.

Door ANP - 3-11-2016, 8:38 (Update 3-11-2016, 8:38)

Chicago Bulls leed zijn eerste nederlaag van dit seizoen. Boston Celtics bleek te sterk: 105-100. Amir Johnson en Isaiah Thomas maakten ieder 23 punten voor de Celtics, die in het vierde kwart een grote voorsprong uit handen gaven en de Bulls lieten terugkomen tot 100-100, maar in de laatste minuten alsnog toesloegen.