ANP Topruiters op Jumping Indoor

MAASTRICHT - Jumping Indoor Maastricht krijgt vrijwel de gehele Nederlandse top aan de start in de komende editie van het concours hippique, van 11 tot en met 13 november. De organisatie meldde donderdag de komst van Jeroen Dubbeldam, Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling. Deze drie ruiters maakten deel uit van het team dat in 2014 de wereldtitel veroverde, een jaar later Europees kampioen werd en afgelopen zomer Oranje vertegenwoordigde op de Olympische Spelen in Rio.

Door ANP - 3-11-2016, 9:55 (Update 3-11-2016, 9:55)

Nederlands kampioen Frank Schuttert staat ook op de deelnemerslijst, evenals Leopold van Asten en Wout-Jan van der Schans. De Duitser Dieter Dreher, vorig jaar winnaar van de Grote Prijs van Maastricht, zal zijn titel verdedigen. De leider in het klassement van de wereldbeker, de Zwitser Romain Duguet, is ook present.