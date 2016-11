Williams haalt tiener Stroll naar Formule 1

GROVE - De Canadese tiener Lance Stroll maakt volgend jaar zijn debuut in de Formule 1. De net achttien jaar geworden coureur, die dit seizoen de titel veroverde in de Formule 3, gaat voor Williams rijden in plaats van Felipe Massa. Dat maakte de renstal donderdag bekend. De Braziliaan had al eerder laten weten dat hij na het einde van dit seizoen stopt.

Door ANP - 3-11-2016, 13:01 (Update 3-11-2016, 13:01)

Met de komst van Stroll is de negentienjarige Max Verstappen van Red Bull volgend jaar niet meer de jongste coureur op de baan. Wel blijft de Limburger de jongste coureur ooit die zijn debuut maakte op het hoogste raceniveau.