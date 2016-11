Wereldruiterspelen 2018 verplaatst naar VS

ANP Wereldruiterspelen 2018 verplaatst naar VS

LAUSANNE - De Wereldruiterspelen van 2018 worden gehouden in de Amerikaanse staat North Carolina. De internationale paardensportbond FEI heeft het stadje Tryon donderdag aangewezen als nieuwe locatie voor de WK van de hippische sporten, nadat de Canadese stad Bromont de organisatie vanwege financiële problemen had moeten afstaan.

Door ANP - 3-11-2016, 20:20 (Update 3-11-2016, 20:20)

De stad in Quebec kreeg de Wereldruiterspelen in 2014 toegewezen. Het uitblijven van sponsoren en financiële middelen brak Bromont echter op. De FEI besloot in juli om op zoek te gaan naar een nieuwe organisator en kwam in de Verenigde Staten uit bij Tryon, dat over een groot hippisch complex beschikt met meerdere stadions. Het evenement wordt gehouden tussen 10 en 23 september 2018, een maand later dan aanvankelijk de bedoeling was. Het klimaat blijkt in die periode voor de paarden aangenamer.